Кириленко требует освободить разбивших памятник Ленину

Кабинет министров должен исключить из национального реестра недвижимых памятников монумент Владимиру Ульянову в Киеве.

Об этом заявил лидер Общественного движения „За Украину!” Вячеслав КИРИЛЕНКО.

„Без такого решения киевская община не имеет права демонтировать этот унизительный для украинской столицы монумент, как это сделали во многих городах Украины – от Львова до Сум и от Одессы до Черкасс”.

„Все органы власти должны сделать все, чтобы памятники организаторам тоталитарного режима и массовых убийств были убраны с наших улиц. В первую очередь это должно делать правительство, которое должно исключить все памятники организаторам массового истребления украинцев из национального реестра”, - отметил лидер движения „За Украину!”

По его мнению, именно бездеятельность правительства в этой сфере приводит к тому, что граждане пытаются самостоятельно уничтожить памятники организаторам коммунистического террора, как это недавно произошло с памятником Ленину в Киеве.

В.КИРИЛЕНКО также назвал „позорным” факт задержания молодых украинцев, которые повредили памятник Ленину на Бессарабке. „Этот инцидент вполне можно расследовать и брать необходимые показания, не бросая людей за решетку”, - убежден В.КИРИЛЕНКО. Лидер Движения „За Украину!” призвал органы МВД немедленно освободить всех задержанных и не забывать, что Конституция Украины определяет главной ценностью Украинского государства свободу и достоинство человека, а не неприкосновенность памятника Ленину.