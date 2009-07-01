Карасев: Янукович ведет беспроигрышную игру

Требования Партии регионов к политическим оппонентам повысить зарплаты и пенсии являются беспроигрышной предвыборной стратегией оппозиции.

Такое мнение в интервью УНИАН выразил политолог Вадим КАРАСЁВ. Он, в частности, прокомментировал позицию Партии регионов о внесении изменений в государственный бюджет с целью увеличения уровня минимального прожиточного минимума и минимальной заработной платы.

По мнению В.КАРАСЁВА, вряд ли можно однозначно утверждать, что это или «чистый популизм», или «искренняя попытка» улучшить социальную ситуацию в Украине.

Как считает эксперт, настоящие причины такой позиции Партии регионов связаны с обоими этими факторами, а также с попытками «создать определенные ловушки, заложить определенные предвыборные фугасы, растяжки, мины для деятельности правительства, а также самого премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО».

По убеждению политолога, для Партии регионов это беспроигрышная игра, обусловленная «хитроумной стратегией». «Удастся продавить изменения в бюджет в части повышения прожиточного минимума – победителем будет Партия регионов, которая окажется на предвыборном кону. В то же время, Ю.ТИМОШЕНКО будет вынуждена искать дополнительные поступления в государственный бюджет. Не удастся – все равно Партия регионов не проиграет, а вот ТИМОШЕНКО проиграет, как политик, который не считает необходимым заниматься социальными проблемами в условиях экономического кризиса, падения социальных стандартов», - объяснил политолог.

По словам В.КАРАСЁВА, такое развитие событий является вполне нормальным, ведь «такова судьба правительства – всегда быть под огнем критики оппозиции». «И такая судьба оппозиции – заниматься тем, чем она занимается”, - добавил политолог, подчеркнув, что “не нужно здесь искать какую-то мораль”.

По мнению эксперта, борьба двух фаворитов в этой президентской кампании будет проходить в социально-экономической плоскости. “Это будет борьба за то, кто находчивее всех будет преодолевать те ловушки, которые расставляет не только экономический кризис, но и политические оппоненты”, - подытожил В.КАРАСЁВ.