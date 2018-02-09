Саакашвили съехал с роскошной квартиры в центре Киева (видео)

Опальный политик уверяет, что уже не живет в квартире на улице Костельной.

Лидер "Руху новых сил" Михаил Саакашвили рассказал, что уже съехал со своей арендованной квартиры на Костельной в центре Киева, откуда его увозили сотрудники СБУ в декабре.

Теперь, по его словам, он там не живет. Саакашвили заявил, что в той квартире раньше был офис, передает "Страна".

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По данным ТСН, в последнее время Саакашвили арендовал роскошный пентхаус на два этажа площадью 252 квадратных метра с автономной системой отопления и кондиционирования.

Именно из нее он бежал от силовиков на крышу. Фотографии двухуровневого помещения в дореволюционном доме на Костельной, 7 есть в Интернете на сайте элитного жилья. Согласно объявлению стоимость аренды – 6 тысяч долларов в месяц.