Саакашвили съехал с роскошной квартиры в центре Киева (видео)

16:31, 09 февраля 2018
Политика
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Саакашвили, по его словам, больше не живет в пентхаусе / Скриншот

Теперь, по его словам, он там не живет. Саакашвили заявил, что в той квартире раньше был офис, передает "Страна".

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По данным ТСН, в последнее время Саакашвили арендовал роскошный пентхаус на два этажа площадью 252 квадратных метра с автономной системой отопления и кондиционирования.

Именно из нее он бежал от силовиков на крышу. Фотографии двухуровневого помещения в дореволюционном доме на Костельной, 7 есть в Интернете на сайте элитного жилья. Согласно объявлению стоимость аренды – 6 тысяч долларов в месяц.

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