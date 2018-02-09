Спецназовцы приезжали в отель, но Саакашвили не задержали - Деревянко (видео)

Саакашвили продолжает находиться в столичном отеле.

Спецназовцы приезжали в отель, но лидера партии «Движение новых сил» Михеила Саакашвили не задержали.

Об этом во время прямой трансляции из отеля, которая велась на странице Саакашвили, сообщил его соратник Юрий Деревянко.

«Мы находимся в отеле. Буквально несколько минут назад сюда приезжали спецназовцы, вооруженные автоматами. Здесь сейчас находится Саакашвили, и они намеревались, очевидно, его отсюда забрать. Когда вышли наши активисты, им сказали никуда не выходить, и спецназовцы ушли. Они представились охране отеля как спецподразделение пограничной службы. Внешне ничем не отличаются от спецназовцев «Альфа», - рассказал он.

По словам Деревянко, администрации отеля не были предоставлены никакие судебные решения.

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Как сообщал УНИАН, ранее соратник лидера «Движения новых сил» Давид Сакварелидзе заявил, что спецподразделение СБУ «Альфа» намерено задержать Саакашвили в отеле Fairmont Grand Hotel Kyiv (ул. Набережно-Крещатицкая, 1).

В то же время пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская в комментарии УНИАН опровергла это сообщение.

«Эта информация не соответствует действительности», - сказала она.