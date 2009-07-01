Рада открылась: Литвин просит убрать на трибуне

После полуторачасового блокирования работы ВР лидеры фракций вернулись в сессионный зал с консультаций, которые происходили у председателя ВР.

Непосредственно в сессионном зале лидеры фракций провели короткие заседания своих политических сил.

В 11.30, после того, как было снято блокирование, в сессионный зал вошли руководители парламента – Владимир ЛИТВИН, Александр ЛАВРИНОВИЧ и Николай ТОМЕНКО. Председатель Верховной Рады попросил убрать трибуну, где остались разбросанные газеты.

В сессионном зале зарегистрировались 442 народных депутата.