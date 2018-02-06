Украина надеется, что решение Конституционного суда Польши "позволит перевернуть страницу"

В посольстве подчеркнули, что позиция Украины относительно закона об Институте нацпамяти Польши остается неизменной.

Украина надеется, что дальнейший диалог и решение Конституционного суда Польши относительно скандального закона об институте национальной памяти "позволит перевернуть страницу".

Об этом заявило Посольство Украины в Польше в своем Twitter в ответ на решение президента Анджея Дуды подписать закон и направить его на рассмотрение Конституционного суда.

"Верим, что дальнейший диалог Украины и Польши и решение Конституционного суда Польши позволит перевернуть эту страницу и идти вперед", - отметили в посольстве.

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В посольстве подчеркнули, что позиция Украины, высказанная президентом Петром Порошенко, премьер-министром Владимиром Гройсманом, Верховной рады и МИД Украины относительно закона об Институте нацпамяти Польши остается без изменений.

Ранее сообщалось, что президент Польши Анджей Дуда заявил о решении подписать закон об институте национальной памяти.