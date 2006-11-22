Грынив: незачем создавать новые политические проекты

Член партии “Реформы и Порядок” Игорь ГРЫНИВ считает, что ведущие политические силы должны договариваться о сотрудничестве, а не создавать новые партии.

Об этом он сказал в интервью УНИАН, комментируя вчерашние слова Президента Украины об объединении демократических сил.

По его словам, ПРП считает, что никаких новых проектов создавать не нужно.

В то же время И.ГРЫНИВ отметил, что консолидация демократических сил необходима. “Нужно сесть за стол ключевым политическим фигурам, которые дейтвительно определяют сегодня политическую структуру, – договориться, что больше не допустят ошибок и ссориться уже больше не будут”, - подчеркнул он, добавив, что другие очень быстро “побегут за ними”.

Как сообщал УНИАН, вчера в интервью трем украинским телеканалам Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сказал, что выступает за консолидацию демократических сил на базе нового политического проекта.