Дочь Шокина планирует судиться с Байденом из-за "су*иного сына"
Дочь бывшего Генерального прокурора Украины Виктора Шокина Алина планирует подать в суд на бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, который назвал ее отца "су*иным сыном".
Об этом она написала в своем Twitter, отметив, что все граждане Америки должны быть равными перед законом.
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"Обдумала ситуацию с речью экс-вице-Президента Байдена, в котором он публично оскорбительно высказался о моей покойной бабушке и моем отце. Учитывая что это касается всей моей семьи, планирую обратиться в суд чтобы защитить достоинство моих родных и продемонстрировать высочайшие принципы равенства абсолютно всех граждан Америки перед законом", - написала Шокина.
Напомним, рассказывая журналистам о том, как произошло увольнение Шокина, Байден унизительно выразился на счет бывшего Генпрокурора.
"Я получил обещания от Порошенко и Яценюка, что они будут предпринимать шаги по генеральному прокурору, но они этого не сделали. Я пошел на пресс-конференцию и сказал: мы вам не даем миллиарда долларов. Они мне говорят: Вы не имеете таких полномочий, вы – не президент, президент говорил, что даст. Я такой: звоните ему. Я сказал, что вы не получаете миллиарда долларов. Я сказал: я еду через 6 часов, если ваш генпрокурор не буцдет уволен к тому времени, вы не получаете денег. И тот сукин сын был уволен, - сказал Байден.