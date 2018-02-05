Дочь Шокина планирует судиться с Байденом из-за "су*иного сына"

Алина Шокина отметила, что все граждане Америки должны быть равными перед законом.

Дочь бывшего Генерального прокурора Украины Виктора Шокина Алина планирует подать в суд на бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, который назвал ее отца "су*иным сыном".

Об этом она написала в своем Twitter, отметив, что все граждане Америки должны быть равными перед законом.

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"Обдумала ситуацию с речью экс-вице-Президента Байдена, в котором он публично оскорбительно высказался о моей покойной бабушке и моем отце. Учитывая что это касается всей моей семьи, планирую обратиться в суд чтобы защитить достоинство моих родных и продемонстрировать высочайшие принципы равенства абсолютно всех граждан Америки перед законом", - написала Шокина.

Напомним, рассказывая журналистам о том, как произошло увольнение Шокина, Байден унизительно выразился на счет бывшего Генпрокурора .