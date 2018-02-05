В законопроекте "Видродження" об Антикорсуде учтены все рекомендации Венецианской комиссии

В вопросе создания Антикоррупционного суда пора переходить от политической дискуссии к практической законотворческой работе, заявили в партии.

Депутатская группа «Партия «Відродження» предлагает принять за основу законопроект о создании Антикоррупционного суда, разработанный парламентариями от политической силы.

С таким предложением на заседании Согласительного совета руководителей фракций ВР выступил нардеп группы «Партия «Видродження» Валерий Писаренко, передает пресс-служба партии.

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По его словам, именно соответствующий законопроект от депутатской группы наиболее соответствует рекомендациям Венецианской комиссии.

«Мы понимаем, что вызовом на эту сессию является вопрос о создании Антикоррупционного суда. Мы также внесли наш проект закона об Антикоррупционном суде – №7440-1 и будем настаивать на том, чтобы он был принят за основу. Потому что считаем, что именно в нашем законопроекте был использован весь опыт и весь объем рекомендаций как Венецианской комиссии, так и МВФ, а также других финансовых доноров страны, которые давали свои предложения», – сказал Валерий Писаренко.

Народный депутат отметил, что в вопросе создания Антикоррупционного суда пора переходить от политической дискуссии к практической законотворческой работе.

«Считаю, что как можно скорее нужно создать такой суд, если эта идея будет поддержана в парламенте. Но при этом нужно понимать, что принятие законопроекта и создание суда – этого мало. Общество должно очень внимательно следить за тем, какие судьи попадут в этот суд. От этого зависит, как он будет работать. Чтобы мы с вами не создали учреждение, которое окажется не более чем пшиком», – отметил народный депутат.