Осенью Тимошенко снова попробуют отправить в отставку?

Осенью может быть осуществлена новая попытка объявить вотум недоверия действующему правительству.

Об этом заявил политолог Владимир Фесенко в эфире 5 канала.

Вместе с тем он отметил, что это может быть сделано "не для того, чтобы провести одновременно досрочные парламентские выборы вместе с президентскими".

"Это юридически не совсем корректно и могут просто не успеть. А вот после президентских выборов, после инаугурации президента, очень нужно будет поменять правительство, а это реально сделать только через парламентские выборы", - заявил эксперт.

Вместе с тем он подчеркнул, что Партии регионов будет "очень не просто" найти 226 голосов в парламенте для результативного голосования по отставке правительства.

Отвечая на вопрос, возможен ли в Украине "российский сценарий", когда президентом будет избран лидер регионалов Виктор Янукович, а действующий президент Виктор Ющенко станет премьером, Фесенко заявил: "В ближайшей перспективе, а ближайшая перспектива - это полгода, максимум год, такой сценарий невозможен".

"Насколько я понимаю, некоторые нынешние соратники президента думают о таком варианте чуть позже. Чтобы президента и президентскую силу провести в новый состав парламента, а дальше уже попробовать провести Ющенко на должность премьера", - отметил эксперт.

Он считает, что это "сценарий на среднесрочную перспективу".

Украинская правда