Будущая коалиция ставит новому правительству 50 заданий

Будущая коалиция поставила перед новым правительством 50 основных задач.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе политической партии "Народный Союз Наша Украина", в частности, по словам первого заместителя председателя исполкома “Нашей Украины” и руководителя экспертной группы по подготовке Программных принципов деятельности коалиции от блока “Наша Украина” Игоря ЖДАНОВА, программные принципы деятельности Коалиции демократических сил будут положены в основу Программы действий будущего правительства. В них определены 50 первоочередных задач нового Кабинета Министров на 2006 год. “Это делается для того, чтобы иметь индикативные показатели, по которым контролировалась бы, как деятельность правительства, так и выполнение тех программных принципов, которые будут приняты коалицией”, - подчеркнул И.ЖДАНОВ.

“В соответствии с этими положениями, в Программных принципах поставлены задачи перед правительством на 2006-2007 годы. В частности, обеспечить минимальную зарплату на уровне не меньше 505 гривен и установить среднюю зарплату на уровне не менее 1100 гривен до декабря 2006 года, – сказал И.ЖДАНОВ. – При этом средний размер месячной пенсии не может составлять меньше 400 гривен. Перед новым правительством стоит задача обеспечить снижение коэффициента детской смертности с 10,1 до 8,5% на тысячу рожденных, а также создать организационные и финансовые условия для проведения в 2007 году единого независимого тестирования поступающих в высшие учебные заведения. Это основные задачи, которые прописаны в подразделе “Человек и развитие личности”.

“В подразделе “Современное европейское государство” ставится задача подготовки и принятия законов Украины “О Кабинете Министров Украины” и “О центральных органах исполнительной власти”, - сообщил И.ЖДАНОВ, – обеспечение формирования Конституционного Суда Украины и обеспечение полного финансирования Вооруженных Сил Украины, Министерства внутренних дел и Службы безопасности Украины. Кроме этого мы ставим задачу о постепенном проведении административно-территориальной реформы, направленной на формирование общин, способных самостоятельно решать вопросы своего развития”.

“В подразделе “Современная конкурентоспособная экономика” перед правительством мы ставим, в частности, задачу обеспечения роста ВВП на уровне 7%, а промышленного роста - на уровне 9%, обеспечение и недопущение годовой инфляции не более 10%, – отметил первый заместитель председателя исполкома “Нашей Украины”. – Также как первоочередную задачу правительство должно приложить усилия для увеличения объема прямых иностранных инвестиции в экономику Украины до 20 миллиардов долларов. При взаимодействии с коалицией Кабмин должен обеспечить принятие парламентом Закона Украины „О едином социальном вкладе”, в котором предусмотрено объединение всех социальных сборов в единый социальный вклад и постепенное снижение его ставки”.

“Относительно нефтегазового комплекса, необходимо обеспечить подписание межгосударственных протоколов между Украиной и Россией о долгосрочных поставках газа в Украину и создание стратегического резерва нефтепродуктов минимум на 30 дней нынешнего года, 60 дней на ІІ половину 2007 года и снижения уровня энергопотребления на 10%”, - сообщил И.ЖДАНОВ.

“В подразделе “Украина и мир” мы настаиваем на обеспечении вступления нашего государства в ВТО уже в этом году, - сказал он. – Кроме этого, должна быть проведена инвентаризация имущества ЧФ РФ в Севастополе и Крыму и подготовка нового механизма определения арендной платы на рыночных основах. Мы также хотим стабилизации ситуации на приднестровском участке украинско-молдавской границы”.

“Выполнение запланированных 50 задач будет служить основным критерием оценки деятельности Коалиции демократических сил в Верховной Раде Украины пятого созыва и сформированного ею Коалиционного правительства. Позволит общественности и политическим силам нести четкую ответственность за свою деятельность в будущем парламенте Украины. Понятно, что эти цифры и задачи могут корректироваться, поскольку, это – проект и он будет еще обсуждаться и уточняться участниками коалиции”, - подчеркнул И.ЖДАНОВ.