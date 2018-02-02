Объявленный в розыск Корнийчук явился в ГПУ давать показания по делу о "вышках Бойко"

21:38, 02 февраля 2018
Политика
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Корнийчук сам сдался прокуратуре / фото УНИАН

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

"Бывший заместитель председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Евгений Корнийчук явился в ГПУ для дачи показаний по производству о завладении денежными средствами ГАО «Черноморнефтегаз» при осуществлении закупки самоподъемных буровых установок", - написала Сарган.

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Как сообщал УНИАН, Корнийчук занимал должность заместителя председателя «Нафтогаза» в 2010-2013 годах, то есть в период, когда дочерняя компания нефтегазового холдинга «Черноморнефтегаз» закупала скандально известные «вышки Бойко».

Сегодня, 2 февраля, генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что Генпрокуратура объявила Корнийчука в розыск. Также генпрокурор предложил Корнийчуку добровольно сдаться в руки правосудия, что повлияет на квалификацию его преступления.

Справка УНИАН. Начиная с 2014 года, Генпрокуратура ведет следствие по факту возможного завладения должностными лицами "Черноморнефтегаза" государственными средствами в сумме 400 млн долл. в ходе закупки по завышенной стоимости вышек для добычи нефти и газа на шельфе Черного моря.

По данным следствия, в 2011 году при проведении закупок самоподъемных плавучих буровых установок менеджерами «Черноморнефтегаза», «Нафтогаза» были допущены грубые нарушения тендерных процедур. "Черноморнефтегаз" приобрел две буровые платформы за 400 и 398 млн долл., тогда как их рыночная стоимость, по данным ГПУ, составляла 210 и 179 млн долл., соответственно. Закупленные буровые платформы называют "вышками Бойко" в честь тогдашнего министра энергетики и угольной промышленности Юрия Бойко.

В рамках уголовного дела в декабре 2015 года эти вышки были арестованы решением Печерского райсуда Киева, но сегодня они находятся под контролем властей РФ, которая аннексировала Крым весной 2014 года.

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