ГПУ объявила в розыск экс-заместителя председателя правления "Нафтогаза" Корнийчука

Генпрокурор предложил Корнийчуку добровольно сдаться в руки правосудия.

Генеральная прокуратура, расследуя дело о «вышках Бойко», объявила в розыск бывшего заместителя главы правления Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Евгения Корнийчука. Об этом во время пресс-конференции сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

«Сегодня объявлено о подозрении и объявлен в розыск заместитель главы правления НАК «Нафтогаза» Корнийчук», - сказал он.

Также генпрокурор предложил Корнийчуку добровольно сдаться в руки правосудия.

«Пользуясь возможностью и зная, что он пребывает на территории Украины и скрывается от следствия, предлагаю ему добровольно прийти в Генпрокуратуру, что повлияет на квалификацию его преступления», - добавил Луценко.

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Как сообщал УНИАН, Корнийчук занимал должность замглавы «Нафтогаза» в 2010-2013 годах, то есть в период, когда дочерняя компания нефтегазового холдинга «Черноморнефтегаз» закупала скандально известные «вышки Бойко».

Справка УНИАН. Начиная с 2014 года, Генпрокуратура ведет следствие по факту возможного завладения должностными лицами "Черноморнефтегаза" государственными средствами в сумме 400 млн долл. в ходе закупки по завышенной стоимости вышек для добычи нефти и газа на шельфе Черного моря.

По данным следствия, в 2011 году при проведении закупок самоподнимающихся плавучих буровых установок менеджерами «Черноморнефтегаза», «Нафтогаза» были допущены грубые нарушения тендерных процедур. "Черноморнефтегаз" приобрел две буровые платформы за 400 и 398 млн долл., тогда как их рыночная стоимость, по данным ГПУ, составляла 210 и 179 млн долл. соответственно. Закупленные буровые называют "вышками Бойко" в честь тогдашнего министра энергетики и угольной промышленности Юрия Бойко.

В рамках уголовного дела, в декабре 2015 года эти вышки были арестованы решением Печерского райсуда Киева, но на сегодня они находятся под контролем властей РФ, которые аннексировали еще весной 2014 года полуостров Крым.