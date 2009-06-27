Ющенко ждет в гости Президента Австрии

18:41, 27 июня 2009
Политика
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Тимошенко поручено подготовить визит

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО утвердил план мероприятий по подготовке официального визита Федерального Президента Австрии Хайнца ФИШЕРА в Украину.

Об этом сказано в указе главы Украинского государства от 26 июня № 495/2009, текст которого обнародован на его сайте.

Президент поручил Кабинету министров Украины обеспечить выполнение утвержденного плана.

 

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