Ющенко ждет в гости Президента Австрии
18:41, 27 июня 2009Политика
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Тимошенко поручено подготовить визит
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО утвердил план мероприятий по подготовке официального визита Федерального Президента Австрии Хайнца ФИШЕРА в Украину.
Об этом сказано в указе главы Украинского государства от 26 июня № 495/2009, текст которого обнародован на его сайте.
Президент поручил Кабинету министров Украины обеспечить выполнение утвержденного плана.
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