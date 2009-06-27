Ульянченко рассказала, что будет означать выход нашеукраинцев из коалиции

Народные депутаты от партии «Наша Украина», которые по возможному решению съезда этой политической силы выйдут из состава парламентской коалиции, объединятся в Верховной Раде в отдельную депутатскую партийную группу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила глава Секретариата Президента Украины, председатель совета “Народного Союза Наша Украина” Вера УЛЬЯНЧЕНКО сегодня перед началом съезда этой партии.

На вопрос журналистов, что будет означать выход депутатов-“нашеукраинцев” из состава коалиции, она сказала: «Это означает, что в парламенте будет создана партийная группа «Наша Украина», и тогда мы будем нести ответственность за свои голосования».