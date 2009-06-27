Ющенко считает Нашу Украину единственной идеологической партией
«Блок Юлии Тимошенко – какая идеология?»
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО называет «Народный Союз Наша Украина» единственной идеологической украинской партией.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, выступая на съезде партии «Наша Украина», который проходит сегодня в Киеве.
В качестве примера В.ЮЩЕНКО сказал: «Блок Юлии Тимошенко – какая идеология? Идеология одна – добиться власти любой ценой». Президент высказал убеждение, что это не политика для Украины, и добавил, что все остальные сегодняшние политические силы также не имеют стратегии становления Украинского государства.
По словам В.ЮЩЕНКО, только «Наша Украина» занимается этими вопросами.
«Наша миссия – показывать, каким образом развивать Украинское государство», - сказал В.ЮЩЕНКО, добавив, что «мы являемся идейной партией».