Литвин: основной акцент будет сделан на фальсификации выборов

Во время президентских выборов главный акцент будет делаться на их фальсификации.

Об этом сказал председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН в интервью телеканалу “Рада”.

По его словам, во время президентской кампании будет применяться “подкуп, административный ресурс и подделка в процессе подсчета голосов”.

“Акценты будут сделаны исключительно на то, чтобы сфальсифицировать”, - прибавил В.ЛИТВИН.

Он сказал, что сегодня уже “не скрывая, говорят - вы там что-то думаете получить в нашей области? Да мы вас зачистим по самые некуда”. Спикер подчеркнул, что “расчет делается именно на это”.

В.ЛИТВИН считает, что компромат будет иметь меньшее применение во время президентской кампании, поскольку “произошел процесс перенасыщения компроматом”.

“Уже невосприятие пошло, перекормили общество”, - отметил председатель Верховной Рады.

Как сообщал УНИАН, В.ЛИТВИН заявил, что будет баллотироваться кандидатом в Президенты Украины.