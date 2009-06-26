Стоимость визы в ЕС для украинских граждан останется неизменной

Стоимость визы для украинских граждан в страны Европейского Союза остается неизменной - 35 евро.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге заместитель министра иностранных дел Украины Константин ЕЛИСЕЕВ.

Он сообщил, что в принятом вчера Советом ЕС Визовом кодексе четко определена цена виз, которая составляет 60 евро для взрослых и 35 евро - для детей в возрасте 6-12 лет.

Однако, по словам К.ЕЛИСЕЕВА, это не касается граждан Украины. “Для граждан Украины цена за визу остается неизменной - 35 евро, поскольку положение Визового кодекса не распространяется на двусторонние соглашения ЕС, заключенные с третьими странами в области упрощенного порядка выдачи виз”, - сказал он.

Он также напомнил, что для 14 категорий украинских граждан визы остаются бесплатными.

По словам К.ЕЛИСЕЕВА, Визовый кодекс вступит в силу через 20 дней после опубликования. Большинство его положений должны применяться на практике через полгода.

К.ЕЛИСЕЕВ сообщил, что МИД сейчас детально изучает этот документ и хочет получить толкование некоторых положений от Европейской Комиссии. “В целом мы считаем, что это хорошо, что наконец ЕС проработал документ, который по сути регулирует много вопросов, связанных с процессом получения краткосрочных виз”, - сказал он.

Отвечая на вопрос о предоставлении отпечатков пальцев для получения виз, К.ЕЛИСЕЕВ отметил, что эта норма будет распространяться на украинских граждан.

“Отпечатки пальцев будут брать, но когда... Документ (Визовый кодекс) вступит в силу ориентировочно в середине июля, потом его положения на практике должны быть применены через 6 месяцев. Думаю, после всех этих сроков будут брать отпечатки пальцев”, - сказал он.

К.ЕЛИСЕЕВ отметил, что украинская сторона также будет вводить такую норму, поскольку это является одним из требований заключения соглашения с Евросоюзом о безвизовом режиме. “Мы к этому готовимся, это дело непростое”, - добавил он.