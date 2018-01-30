Санкции не стали помехой: как в Украине процветает российский бизнес (видео)

В Украине существует свой санкционный список против российских компаний, однако их бизнес все равно присутствует в нашей стране.

Четвертый год войны на востоке Украины, Россия - признанный агрессор. Экономические санкции против РФ давно ввели Европа и США, в Украине тоже существует свой санкционный список против российских компаний, впрочем на самом деле их бизнесу в нашей стране уютно и комфортно.

Фирмы из страны-агрессора заправляют автомобили украинцев, обеспечивают связью, кормят, развлекают, одевают нас, конечно, прилично на этом зарабатывая. Речь идет о миллиардах долларов, говорится в сюжете "Гроші".

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"Государственных шагов в отношении российского бизнеса осуществлено не было, давление сохранялось со стороны населения", - рассказал политолог Николай Давидюк.

По словам журналистов, за названием Carlo Pazolini кроется российская компания; спортивный "Спортмастер" и O'Stin - тоже российские по происхождению.

Поев, также можно случайно обогатить казну России: к таким заведениям относятся "Евразия" и "Кофе Хауз".

Андрей Новак, экономический эксперт, рассказал, что до сих пор в Украине работают банки РФ, среди которых: "Сбербанк", ВТБ и "Альфа-Банк".

В пятерку топов также относится и российский нефтегазовый бизнес: ТНК, "Лукойл", которые провели ребрендинг.

Кроме того, ТРЦ Ocean Plaza принадлежит российским компаниям. Его лично открывал приятель Путина Аркадий Ротенберг. После аннексии Крыма и войны на Донбассе у олигарха начались финансовые проблемы из-за санкций ЕС и США. Поэтому Ротенберг переписал часть корпораций на сына Игоря. Также, по словам политологов, бизнес семьи Ротенбергов поставляет патроны российской армии.

Ранее журналисты программы "Гроші" рассказали, как сеть АЗС украинскими деньгами финансирует российскую армию.