Тимошенко довольна работой министра образования

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО довольна работой Ивана ВАКАРЧУКА в должности министра образования и науки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на пресс-конференции во Львове.

«Правительство довольно его работой, и наша команда в Верховной Раде категорически не собирается голосовать за его отставку», - сказала премьер-министр Украины Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, фракция Партии регионов зарегистрировала в Верховной Раде проект постановления об отставке И.ВАКАРЧУКА с должности министра образования и науки Украины.