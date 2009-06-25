Тимошенко довольна работой министра образования
23:01, 25 июня 2009Политика
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БЮТ отставку не проголосует
Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО довольна работой Ивана ВАКАРЧУКА в должности министра образования и науки.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на пресс-конференции во Львове.
«Правительство довольно его работой, и наша команда в Верховной Раде категорически не собирается голосовать за его отставку», - сказала премьер-министр Украины Ю.ТИМОШЕНКО.
Как сообщал УНИАН, фракция Партии регионов зарегистрировала в Верховной Раде проект постановления об отставке И.ВАКАРЧУКА с должности министра образования и науки Украины.
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