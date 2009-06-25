Тимошенко пообещала «не обижать» города, лишившиеся Евро-2012

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО довольна ходом строительства стадиона во Львове.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня после осмотра строительной площадки.

«Я действительно очень довольна тем, что увидела, потому что размах строительства, эффективность, мощность, объединение усилий строительной организации и местной власти свидетельствуют о том, что стадион у нас будет, и будет вовремя», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер напомнила, что сегодня в Верховной Раде рассматривается специальный закон о финансировании Евро-2012, который позволит получить на эти цели живыми деньгами до 10 млрд. грн. в текущем году. «Мы будем за счет этих денег строить все объекты, дороги и метро в тех городах, которые будут принимать Евро-2012, и не будем обижать те города, которые должны были принимать Евро», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она выразила надежду, что этот закон будет принят, причем за него проголосует больше 400 депутатов, поскольку была достигнута предварительная договоренность о поддержке депутатским корпусом данного документа. «Я надеюсь, что мы сегодня-завтра это сделаем, чтобы стабилизировать финансирование Евро», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом она высоко оценила работу вице-премьер-министра Ивана ВАСЮНИКА по подготовке Украины к проведению Евро-2012.

Как сообщал УНИАН, по результатам заседания УЕФА 12-13 мая с.г. принято решение о возможном определении г. Львова городом проведения матчей Евро-2012 при условии выполнения требований УЕФА по подготовке инфраструктуры. В частности, орган местного самоуправления города не позднее 31 августа 2009 года должен предоставить УЕФА достаточные доказательства того, что проблемные вопросы подготовки стадиона будут решены для проведения какого-либо из потенциальных групповых матчей УЕФА Евро-2012.