Президент Польши призвал Россию оставить Украину

Президент Польши отмечает, что необходимо поддерживать диалог с РФ, но требовать уважения к международному праву и к границам суверенных стран.

Президент Польши Дуда призвал Российскую Федерацию оставить Украину в покое.

Об этом лидер Польши сказал на панельной дискуссии "Центральная и Восточная Европа: новая повестка дня для континента?" в рамках Всемирного экономического форума в Давосе (Швейцария).

В частности, у участников дискуссии спросили об их ожиданиях в развитии отношений с Россией в 2018 году. "Каково мое сообщение? Оставьте Украину. Это мое сообщение", - отметил Дуда.

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В свою очередь, президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что после президентских выборов в России, которые запланированы на 18 марта, "мы можем ожидать, что она будет предсказуемо агрессивной и предсказуемо дестабилизирующей".

По ее словам, это то, с чем придется иметь дело в этом году от РФ. В этой связи она сказала, что необходимо быть готовыми реагировать на действия России.

Вместе с тем президент Польши добавил: "Мы должны сохранять двери Европейского Союза открыты для новых стран. Мы должны сохранять политику открытых дверей. Это является одним из наиболее важных элементов хорошего будущего для Европейского Союза, по моему мнению, особенно при выходе Британии из ЕС "

При этом он отметил, что с РФ необходимо попытаться поддерживать диалог на низком уровне, но необходимо требовать уважения к международному праву и к границам суверенных стран.