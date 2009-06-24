Киргизия "кинула" Москву с американской авиабазой

США сохранят военную авиабазу в киргизском аэропорту Манас, только теперь она будет называться Центром транзитных перевозок. Соответствующее соглашение между Бишкеком и Вашингтоном вчера утвердили профильные комитеты киргизского парламента. В обмен на сохранение базы, которую Москва давно пытается убрать из Киргизии, США увеличат платежи с $17,4 млн до $170 млн в год, сообщает "Коммерсант".

В МИД России газете заявили, что решение Бишкека оказалось для России "крайне неприятным сюрпризом", и пообещали дать на него "адекватный ответ".

О сохранении американского военного присутствия в аэропорту Манас вчера первым объявил источник в правительстве Киргизии. Новость стала полной неожиданностью. О закрытии авиабазы президент Киргизии Курманбек Бакиев объявил еще в феврале во время визита в Москву и в тот же день правительство РФ заявило о выделении Киргизии безвозмездного гранта на $150 млн, $300 млн льготного кредита, а также списало внешний долг Киргизии на $180 млн. По плану, закрытие базы должно было произойти 18 августа.

Однако вчера глава МИД Киргизии Кадырбек Сарбаев представил в парламенте новые соглашения с США, согласно которым американская база в Манасе трансформируется в Центр транзитных перевозок. По сути, "Манас" лишь сменит вывеску — реальные различия между военной базой и транзитным центром невелики. Центр будет функционировать вне гражданской зоны аэропорта, причем Пентагон сохранит полную автономность его работы. В ведение центра, скорее всего, перейдет и вся инфраструктура базы. Никакого таможенного оформления грузов не предусмотрено, так что власти не смогут контролировать, военные или гражданские грузы перевозятся через Манас. Охрану объекта будут нести американские военнослужащие при поддержке киргизской стороны. Персонал центра получит право носить оружие.

Единственным серьезным изменением станет цена, которую США будут платить за военное присутствие в Киргизии. Если раньше сумма аренды составляла $17,4 млн в год, то теперь она возросла до $60 млн. Кроме того, Вашингтон выделит $36,6 млн на строительство площадок для американских самолетов, а также свыше $30 млн на улучшение системы навигации. Всего же, как заявил вчера Кадырбек Сарбаев, по данным соглашениям из США в Киргизию поступят свыше $170 млн в год.

Соглашение заключено на год с возможностью продления.

В Бишкеке уверяют, что новые соглашения с США никак не противоречат планам по закрытию американской авиабазы и тем более не подрывают сотрудничества с Россией. Но Москва видит ситуацию иначе. "Киргизское руководство неоднократно заявляло о том, что принятое решение о закрытии авиабазы является окончательным и пересмотру не подлежит. Из этого и надо исходить", - заявил представитель МИД РФ Андрей Нестеренко.

Источник "Коммерсанта" в МИДе сообщил, что никаких консультаций с Москвой киргизские власти на этот раз не проводили: "Известие о сохранении базы стало для нас крайне неприятным сюрпризом - такого подвоха мы не ждали". По словам собеседника, "переименование базы в центр рассматривается как косметический ремонт - реально характер военного присутствия США в Центральной Азии не изменился, что идет вразрез и с интересами России, и с нашими договоренностями с киргизским руководством". Собеседник также упомянул про "адекватный ответ".