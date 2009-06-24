Экс-советник Путина назвал дату начала новой войны с Грузией

Бывший советник президента РФ, а ныне президент Института экономического анализа Андрей Илларионов предполагает, что российско-грузинская война может возобновиться после 6 июля. Такое его мнение связано с тем, что именно 6 июля закончатся российские военные учения "Кавказ-2009", а кроме того на эту дату назначен визит в Россию президента США Барака Обамы. С таким заявлением Илларионов выступил на пресс-конференции в Москве 24 июня.

Илларионов считает, что в июле этого года может повториться тот сценарий, который был использован Россией в августе 2008 года - тогда вторжение российских войск на территорию Грузии произошло через несколько дней после окончания учений "Кавказ-2008". При этом визит Обамы в Россию будет использован с целью показать миру, что новый виток войны с Грузией согласован с США, отметил Илларионов.

В связи с этим он напомнил о встрече премьер-министра России Владимира Путина с бывшим президентом США Джорджем Бушем в Пекине в 2008 году, в день официального начала военных действий на территории Грузии. Тогда Москва также использовала эту встречу для того, чтобы продемонстрировать, что Вашингтон не осуждает ее действия в Закавказье, отмечает издание.

В качестве признаков подготовки к продолжению войны с Грузией Илларионов назвал прежде всего действия России, способствующие выводу из зоны конфликта наблюдательных миссий ОБСЕ и ООН, и участившиеся теракты в зоне конфликта, в том числе и против европейских наблюдателей.

Илларионов предполагает, что главной целью возможной кампании может стать прекращение существования Грузии как суверенного государства, ее распад на несколько мелких квазигосударственных образований, уничтожение единых государственных и военных институтов.

При этом Илларионов считает, что со стороны Запада на действия России не последует никакой реакции в связи с тем, что западные лидеры не понимают намерения российского руководства.

В ходе пресс-конференции Илларионов представил свой очередной доклад по реконструкции событий российско-грузинской войны. По его мнению, подготовка к войне 2008 года началась еще в 2001 году, когда Россия стала внедрять своих людей в руководство Абхазии и Южной Осетии. В более активную фазу эта подготовка вступила в 2004 году, когда Россия начала активные поставки вооружений в регион, а также внедрение российских офицеров в кадровый состав военных подразделений непризнанных республик.

По словам Илларионова, ни у кого в мире уже не вызывает сомнения, что действия президента Грузии Михаила Саакашвили 7 августа 2008 года стали ответом на "многолетнюю провокацию, которую осуществляла Россия на территории Южной Осетии": в частности, введение на территорию чужого государства российских военных подразделений, обстрел грузинских сел со стороны южноосетинского ополчения, контролируемого Россией и эвакуация населения Южной Осетии, которая была осуществлена еще 2 августа.

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