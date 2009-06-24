Замминистра обороны вышел из-под контроля?

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны обращается к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО и премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО с требованием “четко определить” руководителя в Министерстве обороны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня председатель профильного комитета ВР Анатолий ГРИЦЕНКО.

«Комитет обеспокоен тем, что практически потеряна управляемость Вооруженными силами, по крайней мере, существует угроза такой потери», - отметил А.ГРИЦЕНКО.

В частности, он объяснил, что протестом заместителя генерального прокурора от 22 июня поставлена под сомнение легитимность действующего и.о. министра обороны Валерия ИВАЩЕНКО и рекомендовано отменить решения, которые он принимал.

А.ГРИЦЕНКО также сказал, что заместитель министра обороны Игорь МОНТРЕЗОР, которого правительство освободило, а Президент восстановил в должности, «вышел из-под контроля».

«У нас есть текст телеграммы, где он (И.МОНТРЕЗОР – УНИАН), будучи заместителем министра обороны, ставит задачу первому заместителю, другим заместителям, Генеральному штабу.,. где он фактически направляет Минобороны и Генштаб не выполнять решений ИВАЩЕНКО», - заметил народный депутат.

В связи с этим А.ГРИЦЕНКО сообщил, что завтра Комитет по нацбезопасности направит официальное обращение к Президенту Украины с требованием принять меры по возобновлению руководства Вооруженными силами. По словам А.ГРИЦЕНКО, комитет будет требовать от Президента немедленно внести на утверждение Верховной Рады кандидатуру нового министра обороны.

Также члены профильного комитета рекомендуют Президенту на период, пока не будет назначен новый министр обороны, совместно с премьер-министром и правительством четко определить и донести до руководящего состава кто является первым в Министерстве обороны и чьи приказы необходимо выполнять.