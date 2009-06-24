Ющенко надоело приносить плохие новости

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО критикует правительство за неподобающее финансирование процесса подготовки к Евро-2012

Как передает корреспондент УНИАН, свою позицию В.ЮЩЕНКО высказал во время общения со студентами и преподавателями вузов Харьковской области, отвечая на вопрос, чем может помочь студенчество края, чтобы Евро-2012 прошло в Харькове.

«Скажите, пожалуйста, о каком Евро-2012 сегодня можно говорить, когда в бюджете 2009 года предусмотрено 4,5 миллиарда денег специально из Стабилизационного фонда, а профинансировано 330? Половина года прошла, уважаемые. Мы получили финансирование одну одиннадцатую от годового задания. Так мы что, думаем, терминал в Харькове (терминал аэропорта – УНИАН) в декабре дотянут, чтобы войти в график? Нет, 30 ноября – Юрьев день. Как мы можем говорить о Евро-2012, когда по дорогам, а по дорогам у нас предусмотрено 2,5 миллиарда из спецфонда - которые можно профинансировать, выполняя доходную часть бюджета - …профинансировано по состоянию на 20 мая – 30 миллионов», - сказал В.ЮЩЕНКО.

«Я не хочу, - сказал он, - выступать все время человеком, который приносит плохие новости, но простите, это не европейское отношение. Страна, которая 30 ноября будет иметь последнюю техническую миссию исполкома УЕФА, 5 месяцев, по сути, ничего не сделав по ключевым региональным инфраструктурам с точки зрения государственного финансирования, это, поверьте, серьезное предостережение».

При этом глава государства отметил важность для страны проведения чемпионата континента по футболу: «Евро-2012 - это имидж страны. Это наша репутация, это наши уникальные возможности. Поверьте, нет более важного в ближайшие три года, что могло бы такую прикладную пользу принести нашей нации, нашей стране, как Евро-2012».

В.ЮЩЕНКО сказал: «Что нам нужно сделать максимально много для того, чтобы в обществе создалось правильное впечатление, для чего мы инициировали проведение Евро-2012 в Украине, как важно, что исполком УЕФА принял это решение, как для нации нужно реагировать, по моему мнению, на эту честь, этот шанс, эту возможность, чтобы у нас не шли такие плоские дебаты, которые, очевидно, пресса имеет право и в такой тональности вести, но поверьте, это нас характеризует как нацию, которая, собственно говоря, не понимает, что она получила, как распорядиться этим».

При этом Президент высказался за необходимость консолидации усилий для проведения Евро-2012.

«По моему мнению, Евро-2012 должно нас объединить. На Евро-2012 никого не должно быть в оппозиции. Потому что больше всего, кто выигрывает – даже не футбол, не спорт, а Украина. И поэтому дискуссии, на 1 миллиард ли смета “Олимпийского” там больше, или курсовая разница подсчитана неправильно, - уважаемые, давайте мы осознаем – все, кто должны отвечать за объекты Евро-2012, должны иметь возможность, ресурсы и другие факторы для того, чтобы ежедневно заниматься этой работой. Все подозрения, которые у кого-нибудь возникают, – у нас есть Генеральная прокуратура, у нас есть областная прокуратура, у нас есть Служба безопасности – пожалуйста, давайте будем мониторить каждый шаг. Но не бейте по ногам, дайте возможность людям работать, чтобы мы не привносили вот этот политический пафос о коррупции, о воровстве, о миллиардных суммах, которые зачтены куда-то, кому-то. Мы сбиваем дух нации», - сказал В.ЮЩЕНКО.