Тимошенко: я не вступаю ни в какие перепалки с Президентом

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО не намерена публично конфликтовать с Президентом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер сообщила журналистам на пресс-конференции по окончании сегодняшнего заседания Кабмина.

«Я давно уже приняла решение, что я не вступаю ни в какие конфронтации, ни в какие перепалки с Президентом Украины», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она добавила, что хочет единства ветвей власти, хочет стабильной работы власти. «Я не заинтересована в конфронтации и не буду реагировать ни на какие упреки», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.