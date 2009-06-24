В ГПУ объяснили Тимошенко, что она «отбирает хлеб» у Ющенко

Генеральная прокуратура Украины внесла протест на решение Кабинета министров о назначении первого заместителя министра обороны Валерия ИВАЩЕНКО и.о. министра обороны.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Как объяснили в ГПУ, такие действия «противоречат закону Украины о временном исполнении обязанностей должностных лиц, которых назначает на должность Президент Украины при согласии Верховной Рады или Верховная Рада при согласии Президента Украины».

Как отметили в пресс-службе, в связи с этим протестом В.ИВАЩЕНКО должен приостановить исполнение им обязанностей министра обороны до принятия решения по внесенному протесту. Если этого не будет сделано им в течение 10 дней, прокуратура оставляет за собой право обратиться в суд для исполнения своего протеста, сообщили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, 5 июня Верховная Рада освободила Юрия ЕХАНУРОВА от должности министра обороны Украины.

В тот же день Кабинет министров на своем экстренном заседании назначил В.ИВАЩЕНКО, который занимал должность заместителя министра обороны, первым заместителем министра обороны Украины и возложил на него исполнение обязанностей министра.

«Есть закон о временном исполнении обязанностей должностных лиц. Статья 1 говорит о том, что первый заместитель министра обороны осуществляет полномочия министра. Следовательно, исполнять обязанности министра будет В.ИВАЩЕНКО», - сказал тогда министр Кабинета Министров Петр КРУПКО.