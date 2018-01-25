САП просит для главы Госаудитслужбы, у которой нашли золотые слитки, меру пресечения в виде 2 миллионов гривень залога

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) просит суд избрать подозреваемой в незаконном обогащении и декларировании недостоверных данных председателю Государственной аудиторской службы Лидии Гавриловой меру пресечения в виде залога в размере 1 млн 816 тыс. грн.

Читайте также"Золотые слитки имеет сегодня каждый гражданин": глава Госаудита прокомментировала подозрения НАБУ о незаконном обогащенииКак передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в ходатайстве САП, текст которого огласил судья Соломенского райсуда Киева Алексей Бобровник на судебном заседании по рассмотрению вопроса об избрании Гавриловой меры пресечения.

«Мера пресечения в виде залога в размере 568 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, составляет 1 млн 816 тысяч гривен», - сообщил судья.

Также, в соответствии с ходатайством, САП просит суд обязать подозреваемую носить электронный браслет, сдать все паспорта, по первому требованию прибывать к следователю, детективу, прокурору или в суд, не выезжать из Киева без разрешения следователя, детектива, прокурора или суда, а также воздерживаться от общения со свидетелями.

Прокурор заверил, что такая мера пресечения как залог является «сбалансированной, соответствует как стороне защиты, прежде всего подозреваемой, так и стороне обвинения».

По словам прокурора, в случае нарушения подозреваемой процессуальных обязательств, сторона обвинения будет просить суд изменить меру пресечения.

Также прокурор сообщил, что на допросах подозреваемой дважды давали возможность дать пояснения относительно источников происхождения ее состояния, но она не воспользовалась этим.

В свою очередь Гаврилова и её адвокаты высказались против удовлетворения ходатайства прокуратуры о применении меры пресечения в виде залога.

Как сообщал УНИАН, 23 января детективы НАБУ уведомили о подозрении председателя Госаудитслужбы Гаврилову в незаконном обогащении на сумму почти 10 млн грн и декларировании недостоверных данных.