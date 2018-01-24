Волкер о сутках без стрельбы в АТО: при наличии политической воли мир возможен

Специальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки по делам Украины Курт Волкер заявляет, что мир на Донбассе возможен лишь при наличии политической воли всех сторон придерживаться ранее согласованного перемирия.

Как сообщил американский дипломат в микроблоге Twitter, об этом он сказал сегодня в интервью "Радио Свобода".

"Вчера не было нарушений режима прекращения огня, что демонстрирует - мир возможен при наличии политической воли", - подчеркнул Волкер.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 24 января, в штабе Антитеррористической операции сообщили, что впервые за долгое время в районе проведения АТО сутки прошли без нарушений режима прекращения огня.

В Министерстве иностранных дел Украины считают, что Российская Федерация пытается всех обмануть, прекратив огонь на Донбассе на время визита Волкера в Украину. Спецпредставитель Госдепа США прибыл в Украину 23 января.

26 января в Дубае Волкер планирует встретиться с помощником президента РФ Владиславом Сурковым. Стороны обсудят состояние конфликта на востоке Украины, перспективы введения и возможный формат миротворческой миссии. Волкер заверил, что не будет вести переговоры по Украине с РФ без взаимодействия с украинской властью.