Впервые за долгое время сутки в зоне АТО прошли без единого выстрела - штаб

Впервые за долгое время в районе проведения АТО сутки прошли без нарушений режима прекращения огня. Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО.

Читайте такжеОккупанты в районе Горловки продолжают хаотично применять артиллерию (видео)"За прошедшие сутки ни одного обстрела в сторону позиций Вооруженных сил Украины зафиксировано не было", - подчеркивается в сообщении.

Там также отметили, что подразделения украинской армии строго придерживаются Минских договоренностей и обеспечивают выполнение всех мероприятий по поддержанию устойчивого прекращения огня.

Полное прекращение огня предоставляет украинцам больше возможностей для восстановления разрушенной инфраструктуры, налаживания транспортного сообщения и активного проведения работ по разминированию местности.