Черномырдин боится в Европе ”на что-то наступить”

Министр иностранных дел Украины Борис ТАРАСЮК считает, что треугольник Украина-Россия-ЕС не является любовным, поэтому ни одна из сторон не может проигрывать во взаимоотношениях.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение он высказал сегодня на международной научной конференции «Украина – Россия – Европа».

«Россия и Украина в треугольнике Украина-Россия-ЕС не являются конкурентами, в отличие от, скажем, любовного треугольника», - сказал Б.ТАРАСЮК.

Он отметил, что, в отличие от любовного треугольника, здесь не «будет ни одной стороны, которая может проиграть от взаимоотношений».

Министр напомнил, что недавно Европейский парламент «выразил перспективу» и сказал «новое слово» в отношениях между Украиной и ЕС, предложив Европейской Комиссии начать диалог с Украиной о соглашении «об ассоциации». По его словам, «впервые один из ведущих органов ЕС предложил перенести наши отношения на концептуально новый уровень».

В свою очередь, выступая на конференции, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Украине Виктор ЧЕРНОМЫРДИН отметил, что Россия не может согласиться с теми, кто хочет «противопоставить» ее другим странам. По его словам, нецелесообразно ставить вопрос о сотрудничестве Украины либо только с Россией, либо исключительно с ЕС.

В.ЧЕРНОМЫРДИН также отметил, что российская сторона не стремится стать членом Евросоюза. «Нам как-то неудобно куда-то вступать, а то можем на что-то наступить», - сказал Посол.

Он также подчеркнул, что для России и Украина, и ЕС являются достаточно важными экономическими партнерами. По словам В.ЧЕРНОМЫРДИНА, РФ заинтересована в том, чтобы Украина была «свободным, демократическим, богатым государством». Он считает недостаточным товарооборот между Украиной и Россией в 23 млрд. долларов. По словам Посла, товарооборот должен составлять как минимум 50 млрд. долларов.