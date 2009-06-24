Известная регионалка сломала ногу

Народный депутат от Партии регионов Елена Бондаренко сломала ногу. Как пишет газета "Сегодня", нардеп споткнулась возле своего дома в Донецке.

Несмотря на «поломку», депутат все же решила приехать в Киев и прийти в парламент. Коллеги встретили Елену весело, постоянно подбадривали шутками и стали сразу выдумывать ей прозвища. «Ярослав Сухой рассмеялся и сказал с напускным негодованием: «У, клятые бютовцы, бьют наших. За что покалечили такую гарную дивчину?» Остальные стали меня в шутку подгонять: «Леночка, поторопись, ты опаздываешь, теплоход «Михаил Светлов» скоро отправится в путь, ты не успеешь». Просили меня произнести фразу: «Шьорт побьери!». Потом вообще стали выдумывать прозвища – «Гипсовые ножки Партии Регионов» и «Венера в гипсе», цитирует Бондаренко газета.