Аббревиатура раздора: ассоциация банков хочет судиться с антикоррупционным бюро за "НАБУ"

Независимая ассоциация банков намерена судиться с Национальным антикоррупционным бюро из-за использования ее аббревиатуры (НАБУ).

Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации банков.

Одним из главных аргументов финансистов является путаница, которую повлекло дублирование сокращенных названий. Так, на почтовый адрес ассоциации приходят письма, адресованные Национальному бюро, которые содержат персональные данные и весьма конфиденциальную информацию, которая охраняется действующим законодательством.

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В частности НАБУ приводит пример, когда первый вице-премьер-министр, министр экономического развития и торговли украины Степан Кубив в своем послании к директору Нацбюро Артему Сытнику, отправленному по адресу Большая Васильковская, 72 (это официальный адрес ассоциации банков), рассказал о ситуации с реализацией нефти и газового конденсата.

Кроме этого, в НАБУ отмечают, что к банкирам регулярно по телефону обращаются масс-медиа для получения комментариев и разъяснений относительно задержания судей или досудебных расследований антикоррупционеров.

Отмечается, что Независимая ассоциация банков Украины была создана 4 ноября 2011 года представителями 80 отечественных банков. Тогда же она получила свою аббревиатуру. В 2013 году профильное объединение представителей банковского сообщества стало владельцем свидетельства Украины на знак для товаров и услуг "НАБУ".

В ассоциации отмечают, что обратились к Кабмину с просьбой не допустить дублирования сокращенного названия, вследствие чего, в законе Украины "О Национальном антикоррупционном бюро Украины" от 14.10.2014 зафиксировано сокращенное название "Национальное бюро".

В то же время банкиры возмущаются, что руководство Национального антикоррупционного бюро и журналисты продолжают использовать аббревиатуру НАБУ.

Банкиры обижаются созданной неразберихой и оставляют за собой право пойти в суд. "Похоже на то, что НАБУ (Ассоциации) придется судиться с НАБУ (Бюро). И только суд (в Киеве, а, может, в Страсбурге) определит кто, зачем и почему. А там, видимо, и выяснится: НАБУ – она или оно", – говорится в сообщении.