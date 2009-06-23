ВСУ подтвердил незаконность допэмиссии «Днепроэнерго»

Хозяйственная палата Верховного Суда Украины сегодня удовлетворила кассационную жалобу ООО «Инвестиционная компания «Бизнес-Инвест» на постановление Высшего хозяйственного суда Украины, которым признавалось законным увеличение уставного фонда энергогенерирующей компании ОАО «Днепроэнерго» (Запорожье).

Об этом УНИАН сообщил представитель ООО «ИК «Бизнес-Инвест», являющегося миноритарным акционером ОАО «Днепроэнерго», Александр ВИННИЧЕНКО.

По его словам, ВСУ, в частности, отменил постановление ВХСУ от 27 июня 2008 года, которым отменялось решение Запорожского апелляционного хозяйственного суда от 21 декабря 2007 года. Постановлением ВХСУ удовлетворялась апелляционная жалоба ОАО «Комсомолец Донбасса» и ОАО «Павлоградуголь» (афилированы с ДТЭК) и фактически признавалась законность допэмиссии уставного фонда государственной энергеогенерирующей компании.

«Сегодняшним решением Верховный Суд фактически поставил точку в судебных разбирательствах и подтвердил незаконность допэмиссии «Днепроэнерго»», - сказал А.ВИННИЧЕНКО, отметив при этом, что решение ВСУ вступает в силу с момента оглашения и обжалованию не подлежит.

Комментируя правовые последствия принятия данного решения, А. Винниченко отметил: «Мы считаем, что в данной ситуации акционеры общества и, прежде всего, государство, должны сделать все возможное для выполнения решения Верховного суда. В частности, требуется, чтобы результаты допэмиссии были аннулированы, соответствующие действия должна провести Госкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку, и тогда распределение уставного фонда вернется в первоначальное состояние, и государство вернет контроль над предприятием».

Как сообщал УНИАН, 27 июня Высший хозяйственный суд Украины удовлетворил кассации ОАО «Павлоградуголь» и ОАО «Шахта «Комсомолец Донбасса» в рамках тяжбы относительно законности увеличения уставного фонда энергогенерирующей компании ОАО «Днепроэнерго».

Суд постановил отменить решение Запорожского апелляционного хозяйственного суда от 21 декабря 2007 года, которым признавалась незаконной допэмиссия «Днепроэнерго», и отправить дело на повторное рассмотрение в суд первой инстанции.

Напомним, в конце мая ОАО “Павлоградуголь” и ОАО “Шахта «Комсомолец Донбасса” (являлись учредителями ООО “Инвестиционное общество”, которое в свою очередь являлось акционером “Днепроэнерго”) обратились в ВХСУ с просьбой отменить решение Запорожского апелляционного хозяйственного суда, которым признавались недействительными все решения, принятые на собрании акционеров ОАО «Днепроэнерго» от 27 августа 2007 года, в том числе и об увеличении уставного фонда компании. В кассационной жалобе заявители просят пересмотреть решение низшей судебной инстанции, поскольку они не привлекались к участию в процессе.

Кабинет министров Украины своим распоряжением (от 13 июня 2007 года № 407-р) разрешил НАК «Энергетическая компания Украины» на общем собрании акционеров ОАО «Днепроэнерго» голосовать за увеличение уставного фонда компании и проведение дополнительной эмиссии. Акционеры «Днепроэнерго» на собрании 27 августа 2007 года решили увеличить уставный фонд на 52,07% - до 149 млн. 185,8 тыс. грн. в связи с присоединением к обществу ООО «Инвестиционное общество» (входит в ДТЭК). Увеличение УФ должно было проводиться путем дополнительного выпуска 2 млн. 43 тыс. 434 простых именных акций номиналом 25 грн. В результате этой допэмиссии ООО «Донбасская топливно-энергетическая компания» (ДТЭК) консолидировала 44,279% акций ОАО «Днепроэнерго». Однако до настоящего времени соответствующие изменения не внесены в реестр акционеров “Днепроэнерго”. В 2007 г. решение собрания акционеров об увеличении УФ обжаловало ООО «Инвестиционная компания «Бизнес-Инвест» (миноритарный акционер генкомпании), которое посчитало, что его интересы были нарушены. Представители нынешнего правительства во время прошлогодней предвыборной кампании также неоднократно заявляли, что при проведении допэмиссии “Днепроэнерго” были нарушены интересы государства и решения собрания акционеров необходимо пересмотреть.

21 декабря 2007 года Запорожский апелляционный хозяйственный суд признал недействительными все решения собрания акционеров ОАО «Днепроэнерго» от 27 августа 2007 года, в том числе и относительно увеличения уставного фонда. Противоположная сторона обжаловала данное решение суда. И 25 января 2008 г. ВХСУ своим постановлением отменил решение Запорожского апелляционного хозсуда. В конце января 2008 г. ООО ИК «Бизнес-Инвест» обжаловало в Верховном Суде Украины постановление ВХСУ от 25 января 2008 года, подтверждающее законность увеличения УФ «Днепроэнерго».