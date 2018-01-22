"Вернуть на борт": генсек Совета Европы хочет снять с России санкции в ПАСЕ до 2019 года

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд настаивает, что Россия должна вернуться к работе в Парламентской ассамблее Совета Европы до саммита организации, который запланирован на следующий год.

Об этом он заявил на заседании ПАСЕ в Страсбурге, сообщает "Европейская правда".

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По его мнению, это должно произойти через изменение правил ассамблеи до такого уровня, чтобы "вернуть на борт" все страны-члены организации.

"Гармонизация правил организации – это часть нашей работы... Достижение этого было бы наилучшим путем отметить 70 лет со дня основания организации", - заявил он.

Издание отмечает, что гармонизация, о которой идет речь, означает снятие с российской делегации санкций, которые были наложены на россиян за аннексию Крыма, а впоследствии – через агрессию против Донбасса.

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По мнению генсека Совета Европы, возвращения России в ПАСЕ будет способствовать восстановлению защиты органов СЕ на территории "всех 47 стран-членов".

"Европа не должна быть разделена снова. Новый раздел будет вредить всем", - уверен он.

Как сообщал УНИАН, новоизбранный президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Микеле Николетти заявил, что диалог с представителями России продолжается в соответствии с ценностями и обязательствами ПАСЕ.