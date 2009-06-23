Регионалы заблокировали трибуну Верховной Рады

Фракция Партии регионов заблокировала трибуну Верховной рады.

Как передает корреспондент УНИАН, это произошло после того, как народные депутаты провели сигнальное голосование относительно рассмотрения в новой редакции Закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины». Этот вопрос поставил на голосование председатель ВР Владимир ЛИТВИН для того, чтобы выяснить, "есть ли воля сессионного зала" рассматривать данный законопроект.

При сигнальном голосовании «за» высказался 251 народный депутат из 436 зарегистрированных в зале. Не голосовала в полном составе фракция Партии регионов. «За» проголосовал 51 представитель фракции НУ-НС, а также почти в полном составе проголосовали фракции БЮТ, КПУ и Блок Литвина.