Беларусь усилит охрану границы на украинском и балтийском направлениях

Белорусская сторона выставит новые подразделения пограничников на границе с Украиной и странами балтийского региона.

Как сообщает БЕЛТА, соответствующие изменения в структуре территориальных органов белорусской погранслужбы учтены в решении по охране границы в 2018 году, утвержденном президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Читайте такжеЗадержанному в Беларуси украинцу Шаройко официально предъявили обвинение в шпионажеОтмечается, что решение на охрану госграницы принято с учетом «новых элементов обстановки». Среди них - усиление сопредельными государствами охраны внешней границы ЕС в связи с миграционным кризисом; повышение уровня террористической опасности; сохранение высокого риска контрабандного перемещения в Беларусь оружия, боеприпасов и взрывчатки.

Приоритетными задачами белорусских пограничников определены, в частности, предупреждение нелегального проникновения в Беларусь террористов, экстремистов, а также перемещения средств террора, экстремистской и иной преступной деятельности; недопущение нелегального перемещения в страну контрабандных грузов и иных товаров; борьба с нелегальной миграцией и наркотрафиком; наращивание инфраструктуры на границе и приграничной территории.

Ранее сообщалось, что Лукашенко поставил задачу урегулировать разногласия с Россией в пограничной сфере, поскольку российская сторона без официального уведомления начала осуществлять на белорусско-российской границе полноценный паспортный контроль.

"С февраля 2016 года белорусско-российская граница приобрела негласный статус, как ее часто называют в интернете и везде, "самой странной границы в Европе". С этого времени российская сторона без официального уведомления начала осуществлять полноценный паспортный контроль в отношении всех лиц, следующих на автомобильном транспорте, а затем - на авиа- и железнодорожном", - указал белорусский президент.