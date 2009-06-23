Янукович: Украина опять оказалась «в дерьме»

Подписание декларации Украина-ЕС о модернизации ГТС без участия России не пойдет на пользу двусторонним отношениям РФ и Украины.

Об этом заявил лидер Партии регионов Виктор Янукович в эфире канала ICTV.

Он рассказал, что присутствовал на совещании с президентом Виктором Ющенко, "когда президент сказал, что у нас есть прекрасная возможность подписать соглашение с ЕС о создании чего-то там, еще не понятно, но на двоих".

"Я сказал, а газ чей будет? Российский. А что вы собираетесь создавать, если нет третьего участника? Есть потребитель, есть транзитер, а нет собственника этого газа. Какова цель этого соглашения? Если цель в очередной раз бросить недружественный жест в сторону России, то вы ее достигнете", - сказал Янукович.

"Вам мало того, что вы наделали в отношениях с Россией? Не мало. Так вы переговорите с нашими партнерами в Европе, там много вменяемых людей. Переговорите, что мы в эту игру играть не должны, что эта игра на пользу не пойдет, только во вред", - отметил лидер регионалов.

"Результат мы получили – острая реакция России, Европа отступила назад, а Украина опять оказалась в дерьме, мягко говоря", - заявил Янукович.

"Так зачем нам это нужно? Или этого хочет украинский народ? Я уверен, что нет. А проводить политику, оторванную от точки зрения украинского народа, не имеет никакой перспективы", - сказал он.

Украинская правда