Закон о деоккупации даст возможность ввести миротворцев на Донбасс и восстановить украинско-российскую границу - Яценюк

«Принятие закона о деоккупации даст возможность Совету безопасности ООН принять решение о вводе миротворцев, предоставления возможности украинскому государству возобновить свою территориальную целостность, вывода российских войск с украинской территории и восстановления украинско-российской границы, когда украинские войска и пограничники будут контролировать нашу территорию», - подчеркнул лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк парламентским журналистам после принятия Верховной Радой закона о деоккупации в четверг, 18 января.

Он напомнил, что принятие закона о деоккупации и признание Российской Федерации агрессором было принципиальной позицией фракции «Народного фронта».

«Украинский народ сегодня увидел, что парламент способен объединяться, когда речь идет о защите национальных интересов украинского государства. Международное сообщество увидело, что волей украинского парламента Россия признана агрессором и оккупантом. И поэтому продолжение санационного режима против России и принуждение России восстановить территориальную целостность Украины снова возвращается на повестку дня мира», - подчеркнул он.

Лидер «Народного фронта» акцентировал на продолжении дипломатических шагов, которые предусматривают политическое, экономическое, санкционное давление на Россию, помощь Украине через предоставление оборонювального вооружения, в частности, решение американской администрации относительно предоставления Украине «Джавелинов», что станет существенным шагом для усиления украинских позиций.

Кроме того, Яценюк подчеркнул, что нынешнее решение парламента даст возможность Совету безопасности ООН принять решение о вводе миротворцев «на тех условиях, которые выгодны для Украины»: «Там не должно быть российских миротворцев. Там не должно быть миротворцев, аффилированных с российскими войсками. Должен быть очень четкий мандат, который предусматривает, что миротворцы обеспечивают порядок на украинской территории, и самое основное – обеспечивают вывод российских наемников, оккупантов и российских вооруженных сил с территории Украины».

«Понятно, что Россия будет блокировать такую резолюцию. Но сегодняшнее голосование продемонстрировало для наших западных партнеров четкую позицию всей объединенной украинской власти. Россия - агрессор. Мы не отдадим свои территории. Мы не поддадимся на российский шантаж. И цивилизованный мир должен сделать свой шаг. Додавите на Россию на принятие резолюции Совбеза ООН о введении миротворцев и восстановлении территориальной целостности Украины», - подчеркнул Яценюк.

Он поздравил с сегодняшним историческим решением Верховной Рады фракцию «Народного фронта», Блок Петра Порошенко и другие фракции украинского парламента, «которые поставили национальные интересы выше своих узкопартийных»: «Это еще одно свидетельство, что воля украинского народа для парламентариев является определяющей».

«Ожидаем дальнейшие действия президента и международного сообщества относительно реализации положений закона о деоккупации и восстановлении территориальной целостности Украины», - добавил лидер «Народного фронта».