Возможны ли развал коалиции и досрочные выборы - эксперты

Политические эксперты считают возможным, но маловероятным сценарий, согласно которому реализуются попытки развалить коалицию в Верховной Раде, а, следовательно, будет принято решение о проведении досрочных парламентских выборов.

Об этом эксперты сказали в комментарии Центру политического консалтинга, который обратился к экспертам и аналитикам с просьбой спрогнозировать, по каким сценариям может развиваться нынешняя политическая ситуация в Украине.

По мнению политического аналитика Института Евроатлантического сотрудничества Владимира ГОРБАЧА, так или иначе, выходом из политического тупика основные политические игроки видят проведение избирательной кампании. “Разница в том, какую избирательную кампанию они видят первой: президентскую срочную или парламентскую досрочную. Борьба политического дискурса сводится к тому, какие выборы сейчас нужно провести раньше”, - отметил эксперт. Он заметил, что “сейчас в БЮТ наблюдается последовательное и постоянное падение рейтингов, соответственно, ПР и Президент являются политическими оппонентами кандидата в президенты ТИМОШЕНКО, и они не могут не понимать, что досрочные выборы уменьшат политический капитал их главного оппонента”. При таких условиях, по мнению политолога, “БЮТ наберет меньше голосов и получит меньше мандатов в парламенте”. “Соответственно, для Юлии ТИМОШЕНКО эти досрочные выборы очень невыгодны, поскольку она на этапе падения электоральной поддержки, и надеется оседлать новую электоральную волну, которая снова вынесет ее наверх. То есть, единственный способ для нее одержать политическую победу – это участие в президентской кампании и победа в ней”. Потому, добавил эксперт, “будут или не будут эти досрочные выборы - будет зависеть так же и от позиции правительства и самой ТИМОШЕНКО”. При этом он напомнил, что “минувшей осенью правительству удалось заблокировать проведение досрочных парламентских выборов таким технологическим приемом, как не выделение денег из бюджета на проведение этой кампании”. Он допустил, что “сейчас без отстранения ТИМОШЕНКО от должности премьер-министра невозможно провести досрочные парламентские выборы”. “Потому и появляется инициатива относительно ликвидации коалиции и отставки правительства, а затем уже появляется возможность выделить средства. Так может быть, но это достаточно долгий и технологически тяжелый процесс”, - считает политолог. В.ГОРБАЧ допускает, что “первыми все же будут выборы Президента Украины, и уже после того в парламенте будет создана новая коалиция, или проведены досрочные парламентские выборы, которые могут совпасть во времени с местными выборами».

Вместе с тем, президент Аналитического центра «Открытая политика» Игорь ЖДАНОВ не исключает, что развал коалиции и проведение досрочных выборов - это возможный сценарий, но вероятность его реализации не очень велика. Он убежден, что для того, чтобы провести сейчас парламентские выборы, нужно согласие, по меньшей мере, трех политических субъектов – БЮТ, ПР и непосредственно Президента, который будет издавать указ”. “На сегодня я вижу лишь какую-то психологическую атаку, вижу какое-то изучение ситуации, но не вижу твердых намерений провести досрочные парламентские выборы. По моему глубокому убеждению, если заинтересованы только два политических субъекта из трех, то провести такие выборы невозможно”, - сказал И.ЖДАНОВ.

Он допускает, что “даже если будет решение «Нашей Украины», нужно подумать, какими будут политические последствия, ведь часть депутатов от фракции НС-НУ сейчас уже не ориентируется ни на «Нашу Украину», ни на действующего Президента, и именно они входят в коалицию”. По его мнению, для того, чтобы выйти из коалиции, маловато решения съезда «Нашей Украины», мало решения политсовета «Нашей Украины». “Дело в том, что «Наша Украина», хотя и мощный, но один из девяти участников блока, во-вторых, решение принимают депутаты, которые входят во фракцию, а их должно быть не меньше 37”, - отметил И.ЖДАНОВ и добавил, что “не следует забывать, что политический вес Президента снижается, потому есть определенные проблемы с реализацией его сценария”. Что же касается ПР, то эксперт не видит “большой заинтересованности этой политической силы в реализации такого сценария”. Потому, по мнению эксперта, такой вариант возможен, однако маловероятен.

В свою очередь, директор Центра «Третий сектор» Андрей ЗОЛОТАРЁВ отметил, что «во-первых, нервная реакция ЛИТВИНА свидетельствует о том, что дыма без огня не бывает, и такие сценарные разработки существуют. Во-вторых, casus belli (повод для войны) дал сам БЮТ, когда проводил сепаратные переговоры с ПР, не сообщив об этом другим членам коалиции”.

Что касается последующих сценариев, то политолог назвал несколько их вариантов. “Основной – к парламентским выборам осенью президентская сторона не готова, то есть, то состояние, в котором сейчас находится «Наша Украина», не позволяет ей эффективно принимать участие в парламентской кампании”, - допустил эксперт. Он заметил, что “с учетом того, что задекларирован ребрендинг и обновление «Нашей Украины», то подготовка к избирательной кампании займет достаточно много времени”.

“Другой вопрос в том, что «подвесить» премьера в этой ситуации было бы достаточно эффективным ходом с учетом того, что премьер стремится провести выборы как можно раньше”, - считает А.ЗОЛОТАРЕВ. Он считает, что “Ю.ТИМОШЕНКО понимает, что каждый месяц оборачивается очередным падением рейтингов, и к январю ситуация для нее может быть катастрофической”. Потому, по мнению эксперта, “такой ход – выборы не проводить, коалицию поставить под сомнение, делегитимизировать ее – был бы наиболее реальным вариантом в этой ситуации”.

По словам директора социально-экономических программ Центра политического консалтинга Олега КИЛИМНИКА, действительно, на сегодняшний день достаточно много низовых партийных организаций “Нашей Украины” требуют официально расторгнуть политический союз с БЮТ и выйти из коалиции. При этом он не исключает, что именно таким может быть и одно из решений съезда партии «Наша Украина» на этой неделе. “Более того, там может быть поддержан вопрос и относительно отставки министров-нашеукраинцев из правительства”, - допустил эксперт.

В то же время, по его мнению, “говорить о том, что потенциальное решение съезда «Нашей Украины» будет иметь юридические последствия, сегодня тяжело, ведь решение о выходе из коалиции должны будут принять больше 50% депутатов фракции НУ-НС в парламенте”. По его данным, “таких голосов, судя по всему, еще нет”. “Другими словами, сегодня любые заявления отдельных депутатов или партийных организаций – это, скорее всего, игра мускулами и информационная разминка. Относительно самой коалиции, то заявления отдельных депутатов об их желании из нее выйти ситуацию никоим образом не изменят. Ведь де-факто коалиции и так не существует. Все результативные голосования сегодня обеспечиваются благодаря голосам фракций, которые в коалицию не входят”, - заметил О.КИЛИМНИК.

Он выразил убеждение, что досрочные выборы парламента до выборов президента не состоятся. В том числе, по его словам, “и из-за возможности правового обжалования указа президента и юридического блокирования избирательных процедур одной из политических сил, как это уже было в конце прошлого года”. “Но для того, чтобы поставить окончательную точку в этом вопросе и начать готовиться к президентским, а не парламентским выборам, депутатам нужно как можно скорее сделать одну вещь – назначить дату выборов Президента. Как известно, в соответствии со ст. 90 Конституции Украины Президент теряет право на роспуск парламента за полгода до даты выборов. А это значит, что не позже чем с середины июля разговоры о перевыборах парламента утратят какой-либо смысл», - отметил аналитик.

Как считает директор Центра исследования проблем гражданского общества Виталий КУЛИК, для того, чтобы официально состоялся развал коалиции, за месяц должны быть поданы соответствующие заявления от фракций, в частности от Блока Литвина или от НУ-НС. “В случае НУ-НС это практически невозможно, поскольку есть фракция и есть партия, которые действуют отдельно и не имеют согласованной позиции внутри фракции. Блок Литвина сейчас балансирует, и тоже вряд ли выйдет из коалиции”, - сказал эксперт.

По его мнению, “есть еще один сценарий – это добровольная отставка министров по квоте «Нашей Украины» и признание правительства недееспособным”. “Таким образом состоялся бы роспуск нынешнего правительства и попытка назначить новое, которую не поддержал бы парламент. Это привело бы к распаду коалиции, и тогда уже возможно проведение досрочных парламентских выборов”, - допустил он. Однако, добавил В.КУЛИК, “все эти сценарии граничат с законностью, поскольку есть много подводных камней и решений, которые могут быть приняты в этом направлении тем же Конституционным судом”. “То есть, если есть политическая воля, то есть шанс провести досрочные парламентские выборы до президентских, но, к сожалению, я не вижу такой политической воли у руководства нашей страны», - подчеркнул В.КУЛИК.