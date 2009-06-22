Предварительные результаты на местных выборах 21 июня

Семь кандидатов от партии “Единый центр” победили на местных выборах в Украине 21 июня.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Единого центра», таковы предварительные результаты выборов.

Пресс-служба партии напоминает, что 21 июня состоялись досрочные местные выборы в 13 областях Украины. В 15 населенных пунктах избирали сельских и поселковых председателей, в одном - депутатов сельского совета.

Наиболее активное участие в выборах приняли внепартийные кандидаты (44 претендента) и представители “Единого центра” (14 кандидатов). Среди остальных кандидатов трое представляли Соцпартию, по два – «Батькивщину», Партию регионов и Народную партию, один – КПУ.

По предварительным результатам, победу одержали семь кандидатов от “Единого центра”, шесть внепартийных, по одному представителю Народной партии и Народного Руха Украины.

В частности, кандидаты от ”Единого центра” победили в Днепропетровской (Зеленобалковский сельский совет), Житомирской (Купищенский сельский совет), Закарпатской (Великолучивский сельский совет), Киевской (Мигалкивский сельский совет), Кировоградской (Елизаветградковский поселковый совет), Тернопольской (Перепельницкий сельский совет) и Хмельницкой (Почапинецкий сельский совет) областях.

Кандидат от Народной партии победил в Волынской области (Билинский сельский совет), кандидат от Народного Руха – в Ивано-Франковской области (Пукивский сельский совет).

В других областях победу одержали внепартийные кандидаты.

На выборах депутатов Орловского сельского совета голоса распределись таким образом: “Единый центр” получил 4 мандата, Партия регионов и Народная партия по 3, БЮТ - 2, КПУ – 1, внепартийный - 1.

По информации представителей “Единого центра”, на момент закрытия участков явка избирателей составила 66% по всей Украине. В целом, выборы прошли спокойно, серьезных нарушений не зафиксировано.