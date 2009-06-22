Черновецкий загоняет Киев в долговую яму. Об этом в интервью журналистам заявил один из лидеров блока Виталия Кличко, председатель Украинской селянской демократической партии Дмитрий Андриевский, комментируя информацию об очередном займе в 300 миллионов гривен в городскую казну.

«Бюджетом столицы определен предельный объем долга – 5,4 миллиарда гривен. Это огромная сумма, только на обслуживание которой киевляне платят почти 600 миллионов гривен в год, что вдвое больше, чем финансирование сфер культуры и искусства вместе с физкультурой и спортом», - отметил оппозиционный политик.

Как сообщил Дмитрий Андриевский, после утверждения бюджета в апреле город занял еще 900 миллионов под залог коммунального имущества и векселей. Теперь идет речь о дополнительных 300 миллионах гривен.

«Общий объем долга Киева приближается к половине доходной части бюджета. Это свидетельство того, что власть Черновецкого не только политический, но и экономический банкрот», - подчеркнул оппозиционный депутат.

По информации депутата, за четыре месяца сфера социальной защиты и социального обеспечения столицы недофинансирована на 322,5 миллионов гривен, здравоохранение – на 114,9 миллионов гривен, а на жилищно-коммунальное хозяйство из специального фонда не потрачено ни гривни при запланированных на год 472 миллионах.

«Такое состояние финансирования основных отраслей привело к тому, что в больницах нет самого необходимого. Жилищно-коммунальное хозяйство находится на грани остановки. Без надлежащего ремонта уже в ближайшее время может выйти из строя Бортницкая станция аэрации. Так и остаются «на стадии завершения» три станции метро, хотя еще год назад власть отчитывалась об их 95% состоянии готовности», - отметил Дмитрий Андриевский.