Винский опасается, что он может повторить судьбу Кирпы

Министр транспорта Иосиф Винский не исключает, что его постигнет судьба Кирпы ( министр транспорта с 2002 по 2004 годы, по официальной версии, покончил жизнь самоубийством в декабре 2004 года). Об этом политик сказал в интервью газете "Коммерсант-Украина".

Отвечая на вопрос о дальнейших планах в активной политике, Винский сказал: ". Давайте я закончу этот этап своей жизни, если удастся его закончить без рубцов на сердце и не повторить судьбу Георгия Кирпы, потому что вопрос может стоять и так. И тогда я определюсь".

Министр не сомневается лишь в том, что будет работать "на левом фланге политического спектра": "Я социалист по убеждению".