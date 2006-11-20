Какой из Щербаня либерал?

Председатель Сумской областной организации Либеральной партии Украины Николай ЦЫГАНЕНКО считает маловероятным возвращение экс-председателя ЛПУ, бывшего губернатора Сумской области Владимира ЩЕРБАНЯ в ряды либералов.

Об этом он сказал в интервью УНИАН.

В частности, Н.ЦЫГАНЕНКО высказал мнение, что В.ЩЕРБАНЬ «вряд ли вернется в ЛПУ, он может создать новую партию или стать членом Партии регионов». При этом Н.ЦЫГАНЕНКО подчеркнул, что «ЩЕРБАНЬ на сегодняшний день не является членом ЛПУ».

Что касается позиции партии к ситуации вокруг своего бывшего руководителя, то Н.ЦЫГАНЕНКО отметил, что теперь она не определена, поскольку нынешнее руководство либералов по этому вопросу нигде не выступало. «Заседание политсовета ЛПУ состоится в конце декабря и, думаю, именно на нем будет определено нынешнее отношение нашей партии к ЩЕРБАНЮ. Лично я считаю, что все точки в уголовных делах, возбужденных в отношении экс-главы Сумской облгосадминистрации, и оправдание или не оправдание ЩЕРБАНЯ должен расставить суд», - сказал Н.ЦЫГАНЕНКО.

Н.ЦЫГАНЕНКО рассказал также, что во время губернаторства В.ЩЕРБАНЯ Сумская облорганизация ЛПУ насчитывала около 5 тыс. членов, а сегодня их количество сократилось почти вдвое. Объясняя этот факт, Н.ЦЫГАНЕНКО отметил: «Когда ЩЕРБАНЬ был председателем ЛПУ и руководителем Сумской области, то и многие руководители разного уровня носили партбилеты либералов. А по своей сути, как впоследствии выяснилось, все они, в действительности, были просто коньюнктурщиками, способными даже таким образом решать собственные вопросы перед губернатором. Но практически все бывшие руководители в 2005 году после отъезда ЩЕРБАНЯ из Украины в США написали соответствующие заявления и вышли из рядов нашей партии».

«ЛПУ, как и любая партия, не прошедшая на прошлых выборах в Верховную Раду, находится в стадии перегруппировки, очищается от «балласта», ведет переговоры с другими силами о дальнейшем участии в политической жизни государства. Относительно Сумской области, то сейчас практически во всех районах и городах областного подчинения укомплектованы местные организации, и наличие до конца этого года в рядах ЛПУ около трех тысяч жителей нашей области можно считать оптимальным показателем», - подытожил Н.ЦЫГАНЕНКО.

Как сообщал УНИАН, В.ЩЕРБАНЬ возглавлял ЛПУ с января 1996 года. В конце мая 2005 года В.ЩЕРБАНЬ, который тогда находился за рубежом, направил в партию заявление об отставке с должности председателя Либеральной партии Украины.