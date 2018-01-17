В представительстве ЕС призвали Украину отменить е-декларирование для общественных организаций

В Представительстве Европейского Союза в Украине в очередной раз призвали украинскую власть отменить требование электронного декларирования доходов представителями гражданского общества, которые борются с коррупцией.

Об этом сообщили в Представительстве Евросоюза в Украине.

"Привлечение гражданского общества к борьбе с коррупцией имеет первостепенное значение для прогресса, достигнутого Украиной. Гражданское общество должно выполнять функцию надзора без лишних препятствий и вмешательства. ЕС неоднократно призывал украинскую власть отменить поправки по декларированию активов представителями гражданского общества и в частности совсем недавно - в декабре 2017 года в первом докладе о механизме приостановки безвизового режима", - отметили европейские дипломаты.

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Подчеркивается, что главная цель системы декларирования активов заключается в устранении потенциальной необоснованной разницы в уровне обогащения государственных чиновников с возможностями, которые может дать занимаемая должность. В этом контексте сказано, что декларирование активов представителями гражданского общества не будет служить этой цели, а скорее приведет к чрезмерному бремени и давлению на сообщество, которое представляет неправительственные организации.

В Представительстве ЕС отметили, что Евросоюз и Украина соглашаются в том, что предложенные правила прозрачности финансовой отчетности неправительственных организаций должны согласовываться со стандартами Совета Европы и другими международными стандартами, как это было высказано в совместном заявлении Совета Ассоциации Украина-ЕС от 8 декабря 2017 года.

Также сказано, что этот вопрос продолжает оставаться приоритетным направлением взаимодействия ЕС с украинской властью по всем уровням.

Как сообщал УНИАН, 8 июля 2017 года президент Петр Порошенко внес в Верховную Раду проекты законов «О внесении изменений в Налоговый кодекс» и «О внесении изменений в некоторые законодательные акты по обеспечению открытости для общества информации о финансировании деятельности общественных объединений и использовании международной технической помощи».

Законодательная инициатива предусматривает отмену обязательства физических лиц - представителей общественных организаций подавать отчетность в рамках е-декларирования, как предусмотрено законом «О предотвращении коррупции».