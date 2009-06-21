Литвин: нужно иметь мужество оставаться во власти

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН сомневается в принятии парламентом кадровых решений на этом пленарной неделе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в ходе поездки в Ровенскую область.

По его словам, «понятно, что на следующей пленарной неделе кадровая проблематика будет одна из ключевых в деятельности Верховной Рады Украины».

В то же время спикер добавил, что «за результат, за результативность ручаться не могу».

Он подчеркнул, что сегодня в украинском политикуме действует принцип «чем хуже, тем лучше, который, по сути дела, был всегда на вооружении украинской элиты».

В.ЛИТВИН подчеркнул, что сегодня в правительстве скорее происходит «не процесс вытеснения», а «даже процесс увольнения и даже побега».

Председатель ВР подчеркнул, что в настоящее время «нужно иметь мужество оставаться во власти, потому что убегать проще, особенно перед президентскими выборами».

В.ЛИТВИН добавил, что всем уже понятно, что сегодня «власть является банкротом», а уровень государственной политики сведен до уровня «политического авантюризма, непрофессионализма, бесстыдства и воровства».