Россия перечеркнула Договор о дружбе с Украиной аннексией Крыма и войной на Донбассе – Кравчук

Президент Украины в 1991-1994 годах Леонид Кравчук заявляет, что Россия перечеркнула Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Украиной незаконной аннексией Крыма и войной на Донбассе.

Об этом Кравчук сказал в эфире телеканала «112 Украина».

«О какой дружбе можно сегодня говорить, уже она перечеркнута войной, аннексией Крыма, она перечеркнута всеми теми действиями, которые осуществляет Россия в отношении Украины: заявлениями, реальными фактами, смертью, убийствами... потому что Россия начала агрессию и проводит ее на Донбассе - это реальный факт», - заявил он.

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«Его (Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной - УНИАН) уже нет, говорить о нем, пожалуй, не стоит. Он зачеркнут историей и деятельностью России», - считает экс-президент.

Кравчук заявил, что для него лично такого договора не существует: «Для меня такого документа не существует. Я даже не хочу говорить о его денонсации, он уже денонсирован действиями, а не протокольными или какими-то шагами, когда соберутся люди и скажут, что такого документа нет, можно подумать, что он сейчас есть».

Как сообщал УНИАН, 14 января первый заместитель председателя комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин предложил денонсировать Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной в части признания территориальных границ двух стран.

Справка УНИАН. Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной, который назвали «Большим договором», был подписан президентами двух стран 31 мая 1997 года.

Страны официально признали границы друг друга и закрепили принципы стратегического партнерства и уважения территориальной целостности.

После аннексии Крыма и начала конфликта на Донбассе в Украине неоднократно звучали призывы разорвать этот договор из-за нарушения Россией территориальной целостности Украины.