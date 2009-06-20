Азаров: цепляться за власть зубами, ногтями, косой - непристойно

Народный депутат Украины, руководитель избирательного штаба кандидата в Президенты от Партии регионов на будущих выборах Николай АЗАРОВ считает, что нынешнее правительство “непристойно цепляется за власть”.

Об этом политик сказал в интервью “Зеркалу недели” .

Н.АЗАРОВ заметил, что Партия регионов дважды затрагивала вопрос о недоверии нынешнему Кабмину - в июле 2008 года и в январе 2009-го. Отставки не вышло, как впрочем, по его мнению, и согласованной работы коалиции. “В соответствии с европейской практикой, если правительство не имеет поддержки в парламенте, оно уходит в отставку. Это достойно. А цепляться за власть зубами, ногтями, косой, чем придется - непристойно. Мы себе этого не позволили в 2007-м и ушли. Но премьер железной хваткой вцепилась в кресло. Отсюда нежелание и неспособность признать очевидное. Отсюда осенние авантюры с судами и блокадой указа Президента о досрочных выборах”, - сказал Н.АЗАРОВ.

Возвращаясь к недавней попытке создания широкой коалиции с участием БЮТ и ПР, Н.АЗАРОВ отметил, что переговоры являются демократическим способом разрешения конфликтов. “Но для БЮТ, как показал опыт, это был всего лишь технологический ход: втянуть нас в переговоры, скомпрометировать как оппозицию и сохранить власть”, - считает он. Но для ПР, по словам депутата, эти переговоры были “единственным способом разрешения экономических проблем страны”.