Через месяц «Олимпийский» будет уже поздно спасать?

Заместитель мэра Черновецкого по подготовке к Евро-2012 Евгений Червоненко убежден, что если не изменить подходы к реконструкции НСК "Олимпийский", его не удастся подготовить до 2012 года.

Об этом он заявил в эфире "Свободы" на Интере.

"Я говорю то, что мне сказали после Киевсовета люди, у которых на груди звезды героев Украины, строители. Они сказали следующее – еще месяц такого управления и "Олимпийский" нельзя будет реконструировать к Евро, за любые деньги", - заявил он.

Он раскритиковал ту позицию, что сегодня за подготовку к Евро-2012 отвечают Павленко, Суркис, Васюник, премьер и президент.

"Надо было назначить такого, как Бойко, раз он уже здесь сидит. Жаль, Кирпу нельзя вернуть, он своими методами, но построил бы", - отметил экс-глава нацагентства по подготовке Евро.

По его словам, те, кто не выполнил свои обещания по подготовке, должны были бы пойти "на 10 лет в тюрьму без удобств, чтобы хотя бы народ забыл позор".

"Но это не Васюник, это не мой друг Павленко, которые тяжелее ручки и микрофона ничего в руках не держали", - возмутился Червоненко.

Он также не исключил, что скоро смета на "Олимпийский" достигнет 5 миллиардов, вместо 3,2.

Червоненко напомнил, что предлагал построить стадион на ВДНХ или возле "Борисполя", так как всегда легче строить на чистом месте по готовому проекту.

"У "Олимпийского" проекта реконструкции нет", - напомнил он. Также Червоненко напомнил, что земля вокруг "Олимпийского" принадлежит частным собственникам.

Сам собственник земли, бизнесмен Гарри Корогодский заявил, что "по своим участкам выиграл 5 судов и имеет распоряжения трех премьеров относительно предоставления земли".

"Но сегодня Павленко решил воевать и забрать эту землю. Зачем? Думаю, он и сам не знает. Воюют они вместе с Васюником. Знаете, "сначала дернем, а там разберемся, она(земля) же карман не давит ". Они действуют методами, которые напоминают позицию Шарикова перед второй операцией", - заявил бизнесмен.

Корогодский не исключил, что землю у него заберут через отчуждение, как планирует Васюник. "Это открытый грабеж", - сказал он.

Украинская правда